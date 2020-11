Wygrał ksiądz Zieja

Złotą Żabę otrzymał Joshua James Richards za zdjęcia do „Nomadland", nagroda w konkursie polskim dla „Ziei" Roberta Glińskiego.

Wielkim atutem EnergiCamerimage była zawsze fantastyczna atmosfera spotkań wielkich reżyserów, aktorów, a przede wszystkim operatorów, bo to ich pracy poświęcony jest festiwal. Pandemia sprawiła, że pokazy, debaty, targi, a nawet finał odbyły się w sieci. Poniżej dalsza część artykułu

Obradujący pod przewodnictwem Lecha Majewskiego jury też obejrzało konkursowe filmy na platformie. Złotą Żabą nagrodzili Joshuę Jamesa Richardsa, autora zdjęć do „Nomadland". Film Chloe Zhao, nagrodzony już wcześniej Złotym Lwem weneckim, to opowieść o kobiecie, której wali się życie: jej mąż umiera, miasteczko w Nevadzie, w którym mieszka, upada gospodarczo. Grana przez Frances McDorman Fern wsiada do vana i postanawia prowadzić życie współczesnej nomadki. Poza konwencjonalnym społeczeństwem.

Richards podziękował za nagrodę z domu w Kalifornii:

– Jestem wdzięczny organizatorom, że w tych trudnych warunkach udało im się zorganizować festiwal. Byłem na Camerimage w 2015 r. i dostałem wtedy nagrodę za debiut. Dzięki niej nabrałem wiatru w żagle i poczułem się częścią tego wielkiego plemienia, jakie tworzą operatorzy. Złota Żaba to coś, o czym marzyłem.

Srebrna Żaba przypadła Raino Ronkainenowi za zdjęcia do kostiumowego filmu Antti Jokinena „Helen" o fińskiej malarce Helene Schjerfbeck, Brązowa – Nokojaowi Bruelowi za zdjęcia do „Pinokia" Matteo Garrone'a.

Emocje budzi konkurs polski, gdzie nasze rodzime filmy oceniają twórcy zagraniczni. W tym roku obradowali pod przewodnictwem Michaela Hoffmana. Filmy zrobiły na jurorach duże wrażenie. Za najlepszy uznali „Zieję" Roberta Glińskiego ze zdjęciami Witolda Płóciennika.

– Twórcy pozwalają przyjrzeć się podróży bohatera przez życie: pokazują tragedię drugiej wojny światowej i ponury relatywizm lat 70. w Polsce – mówił Hoffman. – Ksiądz Zieja w każdych warunkach dąży do prawdy. A to, co dzieje się na świecie w ostatnim czasie, sprawia, że ten film staje się jeszcze bardziej istotny. Wędrówka księdza staje się naszą wędrówką, a jego pytania stają się naszymi pytaniami.

Robert Gliński, dziękując za nagrodę, też zwrócił uwagę na wydźwięk filmu ważny w dzisiejszym czasie: – Mówimy o człowieczeństwie, śmierci, poszukiwaniu prawdy, tolerancji i otwartości na innego człowieka. Bardzo się cieszę, że „Zieja" pokonał covida i zaczyna nowe życie.

Wyróżnienia w konkursie polskim przypadły filmom „Supernova" Bartosza Kruhlika i „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka. Holoubek, który dostał również za ten film nagrodę w konkursie debiutów reżyserskich, podziękował swojemu operatorowi Bartoszowi Kaczmarkowi, po czym dodał: – W 1997 roku przyjechałem do Torunia jako student pierwszego roku wydziału operatorskiego i skrycie marzyłem, że może kiedyś odbiorę tu nagrodę. Ale w najśmielszych marzeniach nie przyszło mi do głowy, że będzie to nagroda za reżyserię.

To nie koniec sukcesów polskich twórców. W konkursie długometrażowych dokumentów Złotą Żabę dostał Piotr Bernaś za zdjęcia do „Wieloryba z Lorino" Macieja Cuske. W konkursie filmów studenckich trzecią nagrodę – Brązową Kijankę – odebrał Konrad Bloch z Warszawskiej Szkoły Filmowej za zdjęcia do „Sukienki" Tadeusza Łysiaka. Za najlepszy wideoklip uznano Bass Astral x Igo „Feeling Exactly" Krzysztofa Grajpe ze zdjęciami Mikołaja Sygudy.