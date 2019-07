Filmowy świat pod wyjątkowym namiotem

Ta impreza ma swoją specyfikę, w Kazimierzu, na przełomie lipca i sierpnia, wystarczy wyjść na rynek albo zajrzeć na ulicę Nadwiślańską, by znaleźć się w centrum filmowego świata. Tam organizatorzy Dwóch Brzegów na osiem dni tworzą całe miasteczko festiwalowe. Mają dwa kina, w każdym od rana aż do późnej nocy odbywa się sześć projekcji dziennie.

Dyrektorka festiwalu Grażyna Torbicka twierdzi, że przez 12 lat Dwa Brzegi dochowały się własnej widowni: – Wiele osób przyjeżdża specjalnie na naszą imprezę, rozpoznaję ich twarze. Zrobiliśmy badania. Nasi widzowie mają od 25 do 65 lat. To ludzie różnych zawodów, na co dzień niezwiązani ze sztuką. Na urlopie chcą się z nią zetknąć. Ta publiczność szybko doceniła wartość artystycznego kina. Dzisiaj czeka na wyzwania.