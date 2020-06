Statuetki w poczekalni

Za Oscarami przesuwają się inne ważne nagrody filmowe. 24 kwietnia w Santa Monica w Kalifornii zostaną zapewne wręczone Independent Spirit Awards. Jak ogłosił prezydent Film Independent, pod uwagę będą brane tytuły, których premiery odbędą się do końca lutego.

Już dzisiaj widać, jak niechętnie producenci wypuszczają do uruchamianych nieśmiało kin swoje filmy. Przesuwane są nawet premiery wcześniej odważnie planowane na początek lata. „Tenet" Christophera Nolana, w którym główne role grają Robert Pattinson i John David Washington, miał wejść na ekrany 17 lipca. Dziś już wiadomo, nastąpi to najwcześniej 31 lipca. Premiera innego potencjalnego filmowego przeboju „Wonder Woman: 1984" została przełożona z 14 sierpnia na 2 października. Ryzykantów jest niewielu i nikt nie wie na pewno, co będzie dalej, czy uda się skończyć filmy, których produkcja w marcu 2020 stanęła, czy naprawdę będzie z czego wybierać.