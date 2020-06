„Pollywood": fabryka snów i emigrantów z Polski

Autor Paweł Ferdek twierdzi, że pomysł sam do niego przyszedł. Najpierw usłyszał o producencie pierwszego polskiego filmu nakręconego w 1908 r. W ciągu kilku lat został on największym właścicielem kin na ziemiach polskich.

Dla potrzeb filmu Paweł Ferdek kilkakrotnie odbył podróż do Ameryki, planując, że spotka się ze słynnymi ludźmi kina, by dzięki nim zrozumieć, jakie działania pomagają odnieść sukces w Hollywood.

– Wysłałem 150 e-maili do agentów, ważnych asystentów i znajomych ludzi, do których chciałem dotrzeć – wspomina. – Nie przyszła ani jedna odpowiedź. Nawet od Davida Lyncha, który w czasie Camerimage obiecał, że na pewno spotkamy się w Los Angeles. Chciałem rozmawiać z Melem Brooksem, który urodził się jako Melvin Kaminsky. Został już wyznaczony termin, ale prawie 90-letni Brooks dostał propozycję prowadzenia dwóch wieczorów w Las Vegas z gażą 200 tys. dolarów za każdy. I odwołał spotkanie.

Każdemu rozmówcy Paweł Ferdek zadawał pytanie: Co zrobić, żeby zaistnieć w Hollywood? Rady były różne: ożeń się z bogatą osobą, wynajmij salę i zaproś wpływowych ludzi, by obejrzeli twój film, poszukaj świetnego agenta, wyglądaj jak sukces, znajdź sławną aktorkę.

Dokument powstawał ponad sześć lat, ekipa wracała do Ameryki wielokrotnie. Na pytanie, co ten film w panu zmienił, Paweł Ferdek odpowiada: – Na potrzeby filmu przybrałem postawę, że chcę tam zaistnieć. Ale po drodze to się zmieniało. Hollywood to superzaprojektowany produkt, gdzie nie ma miejsca na żadne sentymenty. Tam rządzi kasa. Ale Hollywood to też ogromnie dużo pasjonatów kina, którzy pracują na wszystkich stanowiskach przy produkcji filmu.