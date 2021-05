„Amatorzy”. Świat przeżyć bardzo osobistych

Jest w filmie Iwony Siekierzyńskiej znakomita scena w telewizyjnym studiu. Prezenterka, z uśmiechem przyklejonym do twarzy, swoje nieprzygotowanie pokrywa zawodową „sprawnością". „Teatr Biuro Rzeczy Znalezionych" – przedstawia gości. Ach tak: „Biuro Rzeczy Osobistych". „Pan Krzysztof z zespołem ludzi upośledzonych umysłowo..." – brnie dalej. „Z niepełnosprawnością intelektualną" – przerywa szef grupy. Jest też w studiu gwiazdka mizdrząca się do kamery. I oni: walący prawdę, która nie pasuje do słodkiej atmosfery programu.

