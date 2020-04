10 tys. dolarów za film o kwarantannie z własnego domu

Te krótkie etiudy nakręcili greccy reżyserzy na prośbę organizatorów festiwalu w Salonikach, można je obejrzeć tutaj . Szefowie imprezy zainicjowali też powstanie międzynarodowego filmu „Spaces" rejestrującego nastroje czasu izolacji. Ma się składać z trzyminutowych materiałów, które reżyserzy nakręcą we własnych mieszkaniach. Z kamerą mogą wyjść jedynie na balkon lub do przydomowego ogródka. Nie ma mowy o angażowaniu aktorów, mogą pojawić się tylko najbliżsi, z którymi twórcy są na co dzień.

W nagraniu przypomniał, że wielu laureatów Oscara zaczynało pracę właśnie z nim. I ogłosił konkurs na dwuminutowe nowelki zrealizowane smartfonem w domu z udziałem rodziny lub współlokatorów. Każdy, kto ma ochotę zapisać swoją codzienność, musi wymyślić jakąś historię, a następnie umieścić filmik na Facebooku czy Instagramie z hashtagiem #Cormanchallenge. Projekty ruszył w połowie kwietnia, Corman na zgłoszenia czeka przez dwa tygodnie.Na podobny pomysł wpadł znany reżyser kazachskiego pochodzenia Timur Bekmambetow. Ogłosił konkurs na scenariusz lub krótki zapis wideo pod hasłem „Opowieści z kwarantanny". Dziesięć najlepszych projektów ma wejść do składanki. Budżet każdego epizodu to 10 tysięcy dolarów, produkcją zajmie się studio Bekmambetowa, a finansowanie zapewni firma cypryjska, która od dawna z reżyserem współpracuje.

Bekmambetow eksperymentuje z formą od dawna. Jego poprzednie projekty „Unfriended" i „Searching" kosztowały około 1 mln dolarów, a przyniosły od 64 do 75 mln dolarów. Nowy film reżyser skończył zdalnie. Ostatni klaps na planie superprodukcji wojennej „ V2. Escape From Hell" padł 29 marca, a Bekmambetow dziś zajmuje się pracami postprodukcyjnymi, m.in. efektami specjalnymi. Ale konkurs też uważa za ważny projekt:

Co zostanie z tych i podobnych inicjatyw? Czego dowiemy się o sobie? O tym, kim naprawdę jesteśmy, co nas łączy, niezależnie od tego, kim jesteśmy i gdzie mieszkamy? Co wyniesiemy z trudnego czasu kwarantanny? Może te krótkie zapisy rzeczywistości będą nam kiedyś przypominać, co w życiu liczy się najbardziej?