Kutz i Żuławski, jakich nie znamy

„Moja matka miała do mnie stosunek osobny. Uważała, że jestem jej jedynym udanym dzieckiem i cały czas się o mnie bała". Tak zaczyna się autobiografia Kazimierza Kutza „Będzie skandal", która ukazała się rok po śmierci artysty. Pisał ją do ostatnich chwil.

Kazimierz Kutz przyzwyczaił nas do swojego trzeźwego spojrzenia na świat, odrobiny złośliwości, humoru, dystansu do siebie i innych, braku zahamowań i kompleksów, barwnego stylu opowiadania. Skandalu nie ma, ale jest soczysta, świetna lektura.

Twórca „Trzeciej części nocy", ‚Najważniejsze to kochać", „Opętania", „Szamanki", „Kosmosu" był intelektualistą, erudytą zanurzonym w kulturze polskiej, europejskiej, światowej. Artystą niespokojnym, wykorzystującym rozmaite gatunki do budowania alegorii, stawiania ważkich społecznych diagnoz, zaglądania do duszy. Człowiekiem pełnym sprzeczności. Cynikiem albo po prostu uważnym obserwatorem pozbawionym złudzeń i na swój sposób interpretującym świat. Prowokatorem i skandalistą albo kimś, kto próbuje dotrzeć do namiętności głęboko ukrytych w każdym z nas.