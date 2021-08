Festiwal „610 Berlin-Warszawa”

„Pod słońce" (Sunburned) to trzeci film fabularny mieszkającej w Berlinie szwedzkiej reżyserki Caroliny Hellsgard. Film przenosi nas na południe Hiszpanii, gdzie w kompleksie hotelowym All inclusive trzynastoletnia Claire ze starszą siostrą Zoe i matką Sophie spędzają wakacje. Jej matka flirtuje z konferansjerem, Zoe poznaje wakacyjną miłość, a Claire czuje się samotna. Pewnego dnia podczas spaceru na plaży spotyka Amrama, imigranta-sprzedawcę, który uciekł z Senegalu w poszukiwaniu lepszego życia. „Pod Słońce” nie jest zwykłą, lekką opowieścią o miłości, ale historią o dorastaniu i poczuciu niezrozumienia.

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, partner festiwalu, zaprasza od 30 sierpnia do 1 września na seanse dla dorosłych w Studiu U20 (Aleje Ujazdowskie 20). W programie „Kokon” w reż. Leoni Kripendorf, „Przyszłość należy do nas” w reż. Franza Shariata i osiem „krótkich filmów o miłości” (wstęp wolny).

Festiwalowe kino plenerowe - na dziedzińcu kina Tęcza (ul. Suzina 6) obejmuje z kolei weekendowe pokazy historycznych koprodukcji science-fiction PRL i NRD: w sobotę „Milczącej Gwiazdy” w reż. Kurta Maetziga na podstawie „Astronautów” Stanisława Lema, a w niedzielę „Sygnałów MMXX” w reż. Gottfrieda Kolditza.

Na dziedzińcu kina „Tęcza” prezentowana jest także wystawa „Film polski w plakacie NRD” (czynna do końca września ), przypominająca, że do roku 1990 w NRD pokazano ponad 300 filmów fabularnych z Polski. Można na niej zobaczyć m.in. słynne plakaty Wojciecha Fangora do „Popiołu i diamentu” Andrzeja Wajdy, Waldemara Świerzego do „Ziemi obiecanej” i „Wesela”, Andrzeja Pągowskiego do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, czy Marka Freundenreicha do filmów Krzysztofa Zanussiego. I porównać je z niemieckimi odpowiednikami/ Prace pochodzą z Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego w Warszawie oraz archiwum DEFA Stiftung.

Organizatorami Festiwalu Filmowego „610 Berlin-Warszawa” są: Senatskanzlei Berlin, German Films, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Kinoteka PKiN, Goethe Institute, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Patronat honorowy: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy