Wielkie nazwiska w Cannes

Są wśród nich nowe dzieła: Seana Penna ("Flag Day"), François Ozona "Tout S’est Bien Passé", Asghara Farhadiego ("A Hero"), Nanniego Morettiego ("Tre Piani"), Julii Ducournau ("Titane"), Wesa Andersona ("The French Dispatch"), Seana Bakera ("Red Rocket"), Kirilla Serebrennikova ("Petrov’s Flu"), Bruno Dumonta ("France"), Justina Kurzela ("Nitram"), Apichatponga Weerasethakula ("Memoria"), Jacques’a Audiarda ("Les Olympiades"), Paula Verhoevena ("Benedetta"), Catherine Corsini ("La Fracture"), Joachima Lafosse’a ("The Restless"), Mahamata-Saleha Harouna ("Lingui"), Joachima Triera ("The Worst Person In The World"), Mii Hansen-Love "Bergman Island", Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Nadava Lapida ("Ahed’s Knee"), Nabila Ayoucha ("Casablanca Beats"),

Juho Kuosmanena ("Compartment No. 6") oraz Ildiko Enyedi ("The Story Of My Wife").



30 kolejnych tytułów znalazło się w innych oficjalnych sekcjach festiwalu, m.in. Pewne spojrzenie, Canneńskie Premiery czy Pokazy Specjalne. Niestety, ani do konkursu ani do programu innych sekcji nie dostał się żaden film polski.



Coraz więcej wiadomo na temat środków bezpieczeństwa. Do Palacu Festiwalowego będą mogły wejść tylko osoby z zaświadczeniem o podwójnym szczepieniu (ewentualnie pojedynczym preparatem Johnsona) lub z ujemnym testem zrobionym nie wcześniej niż przed 48 godzinami.