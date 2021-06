Zmarła aktorka Libusze Szafrankova

Od kilku lat aktorka zmagała się z nowotworem. Siódmego czerwca przeszła operację w szpitalu w Pradze.

Libusze Szafrankova rozpoczynała swoją karierę w teatrze, ale sławę przyniosły jej role w filmach familijnych i komediach. Współpracowała z najwybitniejszymi czeskimi twórcami Vaclavem Vorliczkiem, Jirzim Menzlem i Janem Sverakiem. Często grała u boku Zdenka Sveraka - jak w nagrodzonym Oscarem filmie "Kola".



Swoją karierę Szafrankova zaczynała w 1970 roku w Teatrze Państwowym w Brnie rolą Julii w szekspirowskim dramacie "Romeo i Julia". Rok później przeniosła się do Pragi, by występować w tamtejszym Teatrze za Bramą, z którego rok później odeszła do Klubu Dramatycznego. Ogromną sławę przyniosła jej główna rola w filmie "Trzy orzeszki dla Kopciuszka", który do tej pory pozostaje jednym z ulubionych przez czeską publiczność filmów familijnych.

Polscy widzowie mogli oglądać ją m. in. w "Szkole podstawowej", "Kelner, płacić!", "Bajecznych latach pod psem", "Wszystkich moich bliskich" i "Jak utopić doktora Mraczka". Była także głosem uwielbianej i w Polsce księżniczki Arabeli w niezwykle popularnym serialu.



Od 1976 roku była żoną aktora Josefa Abrháma, znanego w Polsce z roli w serialu "Szpital na peryferiach". Jej siostra, Miroslava, także jest aktorką. W 2008 roku zajęła pierwsze miejsce w ankiecie Telewizji Czeskiej „Gwiazda Mojego Serca”.

Kondolencje z powodu śmierci Libuszy Szafrankovej przekazali prezydent i premier Czech. Niektóre czeskie i słowackie stacje telewizyjne zmieniły program, by przypomnieć filmy z udziałem aktorki.