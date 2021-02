Miłość niejedno ma imię

Wybrane zostały z kilku ostatnich edycji imprezy. Są wśród nich fabuły, animacja i dokumenty. Na miłośników kina czeka sześć filmów w czterech zestawach. Wszystkie pokazywane były wcześniej na różnych edycjach tej imprezy.

Zaskakującą historię sprzed lat przedstawia dokument „Mój wróg, moja miłość” (2016) zrealizowany przez Krzysztofa Langa. Jego bohaterka, Hanna, dziś w bardzo już podeszłym wieku, wspomina historię swoich młodzieńczych miłości. Zbiegły się w czasie z II wojną światową. Hanna była nastolatką kierującą się zasadą: „gwiżdżę na świat, ja się teraz bawię”, a jej byt materialny znakomicie zapewniała zamożna rodzina. Na jej zdjęciach z tamtego czasu nie widać wojny: są roześmiani młodzi ludzie jeżdżący na wycieczki, chodzący do restauracji, szczęśliwi. W tamtym czasie Hanna prowadziła pamiętnik, w którym zapisała i takie zdanie: „Uważam, że pieniądze i moja uroda to jest szczęście”. Zakochała się z wzajemnością w Niemcu, lotniku. Teraz u schyłku życia uważa za najważniejsze: „najpierw zdrowie, a zaraz potem pieniądze”…

Atmosferą niesamowitości wyróżnia się krótkometrażowa fabuła „Ukąszenie” w reżyserii Heleny Oborskiej z muzyką Antoniego Komasy – Łazarkiewicza i główną rolą Mary Komasy. Słoneczną wakacyjną beztroskę zakłóca przypadkowe spotkanie Zosi z Emilem, jej dawną platoniczną miłością z czasów liceum. Towarzyszy temu niepojący, trudny do wytłumaczenia zbieg okoliczności…

Zobaczyć będzie można laureata Złotego Lajkonika 2018 w konkurencji polskiego dokumentu - „Miłość bezwarunkową” Rafała Łysaka, debiutanta. Jury przyznało wtedy nagrodę „za opowieść o intymnej rzeczywistości ludzi różnych pokoleń, która wymyka się stereotypowym osądom. Świat widziany z tak bliska potrafi być tolerancyjny, bo miłość jest bezwarunkowa”. W istocie chodziło o coming-out reżysera, który wyznał swej kochającej babci, że wszelkie jej sugestie by się ożenił – są daremne.

„Miłość bez granic” Hasana Oswalda to dokument uhonorowany nagrodą główną jury na Slamdance Film Festival w 2020, pokazujący brutalną rzeczywistość związaną z amerykańskim kryzysem opioidowym.

Kaleo La Belle w dwugodzinnym szwajcarskim dokumencie „Zakochać się” na własnym przykładzie opowiada o próbach stworzenia dobrze funkcjonującej rodziny patchworkowej.

Animacja „Portret Suzanne” (2019) Izabeli Plucińskiej to groteskowa adaptacja opowiadania Rolanda Topora ulepiona z plasteliny. Mały hotel we Francji, a w nim mężczyzna, który próbuje zapobiec głodowi miłości, jedząc ponad miarę. Tęsknoty za ukochaną Suzanne nie koją jednak talerze pełne wędlin, warzyw i owoców. Gdy bohater udaje się do miasta w poszukiwaniu jedzenia, przypadkiem rani się w stopę przekształcającą się w Suzanne.

Po sukcesie 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który w całości, jako pierwszy w Polsce odbył się w Internecie, Krakowska Fundacja Filmowa kontynuuje wirtualny projekt - KFF VOD. Każdego miesiąca, najciekawsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe fabuły, w zestawach tematycznych udostępnione są widzom online.

Przez najbliższe dwa tygodnie walentynkowe filmy można oglądać online na KFF VOD na terenie całej Polski. Szczegóły na stronie KFF.