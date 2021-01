Presley oczami Bazza Luhrmanna

To jeden z najbardziej oczekiwanych obrazów tego roku. Baz Luhrmann, twórca „Roztańczonego buntownika”, „Romeo i Julii” czy nowej wersji „Wielkiego Gatsby’ego” tym razem zrobił film o ikonie popkultury XX wieku - Elvisie Presleyu. Spojrzał na jego trwające ponad 20 lat relacje z tajemniczym menedżerem pułkownikiem Tomem Parkerem. W tle tej opowieści o zdobywaniu sławy, a potem życiu w jej blasku, jest tracąca niewinność Ameryka. W roli króla rock and rolla występuje Austin Butler, który konsekwentnie pnie się w górę, a ostatnio brał udział w filmach „Pewnego razu... w Hollywood” Tarantino i „Truposze nie umierają” Jarmuscha. Parkera gra Tom Hanks. I tak film Luhrmanna po raz pierwszy stał się ofiarą koronawirusa, gdy Hanks jako pierwszy celebryta rozchorował się na covid-19. Teraz pandemia wstrzymała premierę. Film o nieustalonym jeszcze ostatecznym tytule miał wejść na ekrany 5 listopada 2021 roku. Nowa data to 3 czerwca 2022.

