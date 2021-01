Nie żyje Jean-Pierre Bacri

Urodził się w Algierii we francuskiej rodzinie o żydowskich korzeniach. To ojciec – listonosz, który w weekendy dorabiał pracując w kinie, zaraził go miłością do „ruchomych obrazów”.

W 1962 roku rodzina przeniosła się do Francji, zamieszkała w Cannes. Na południu Jean-Pierre studiował literaturę, potem przeniósł się do Paryża, już na wydział dramatyczny. Bacri był aktorem teatralnym i filmowym, ale też autorem sztuk teatralnych i scenarzystą. W 1992 roku dostał prestiżową nagrodę „Molier” za sztukę „Kuchnię i przyległości”, w 2017 – za rolę w Molierowskich „Uczonych białogłowach”.