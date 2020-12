Święto kina europejskiego

Za montaż nagrodzono Marię Fantastikę Valmori za jej pracę w „Once more onto Breach” Federico Ferrone, Michele Manzolini- filmie o włoskim żołnierzu, który w czasie II wojny światowej trafia na rosyjski front.

Co się rzuca w oczy? Przede wszystkim to, że rok jest wyjątkowy. Większość filmów jest nieznanych widzom. Pojawiają się zupełnie nowe nazwiska, nowi reżyserzy, doceniane są osiągnięcia twórców z wielu krajów. Nie ma tu jednego faworyta, który zebrałby wszystko.

Nagroda za najlepszą scenografię przypadła Cristinie Casali za film „The Personal History of David Copperfield” Armando Iannucciego, a za charakteryzację Yolandzie Pina, Félixowi Terrero & Nacho Diazowi za „The Endless Trench” Aitora Arregi, Jona Garano, Jose Mari Goenagi.

Nagroda za oryginalną ścieżkę dźwiękową powędruje do Daschy Dauenhauer za muzykę do „Berlin Alexanderplatz” Burhana Qurbaniego, a za najlepszy dźwięk do Yolande Decarsin za „Little girl” Sébastiena Lifshitza.

I wreszcie wizualne efekty podobały się jurorom najbardziej w filmie {†he Platform” Galdera Gaztelu-Urrutii. Ich twórcą jest Inaki Madariaga.