Świat pokazywany non stop

Już od pierwszego dnia będzie dostępnych ponad 80 tytułów. Atrakcją będzie polska premiera „Kreta w Korei” (reż. Mads Brügger, 2020) kręconego potajemnie w Korei Północnej ponad 10 lat. Dokument przedstawia losy Ulricha Larsena, który zajmował się infiltracją Korean Friendship Association (KFA), organizacji sprzyjającej reżimowi w Pyongyang. Larsen zyskał zaufanie jej przywódców, gromadząc trudno dostępną wiedzę na temat rządów Kim Dzong Una.

Wśród proponowanych filmów jest też zdobywca nagrody publiczności na tegorocznym Millenium Docs Against Gravity – „Jak Bóg szukał Karela” (reż. Vít Klusák, Filip Remunda). To opowieść o podróży, jaką odbyła po Polsce czeska ekipa filmowa, by zrozumieć fenomen polskiej religijności obcy ateistycznemu czeskiemu postrzeganiu świata. Byli w Licheniu, szli w pielgrzymce do Częstochowy, rozmawiali z egzorcystą, dotarli do toruńskiej siedziby Radia Maryja, gdzie odprawiono ich z kwitkiem. Za to rodzina słuchaczy tej stacji ugościła ich w swoim domu.