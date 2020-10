Sukces studentki łódzkiej PWSFTviT w Cannes

To poważny sukces polsko-ukraińskiej reżyserki, która w łódzkiej Filmówce studiuje na kierunku Animacja i efekty specjalne. „Ja i moja gruba dupa” jest 10-minutowa animacją o dziewczynie, która pewnego ranka nie może dopiąć swoich spodni. Dziewczyna jest w szoku, w lustrze widzi siebie jako wielką, tłustą świnię. Przechodzi na restrykcyjną dietę, wpada w anoreksję. Razem z kilogramami ucieka z niej radość życia.

W tym pogrążonym w tragedii Covid-19, kalekim roku, gdy festiwal canneński nie odbył się i jedynie ogłosił selekcję oficjalną, organizatorzy Cinefondation zdecydowali się przeprowadzić swój konkurs w formie wirtualnej. Krótkie filmy i etiudy studenckie oceniło jury w składzie: Damien Bonnard, Rachid Bouchareb, Claire Burger, Charles Gillibert, Dea Kulumbegashvili i Céline Sallette

17 konkursowych filmów zostało wybranych do konkursu spośród 1952 zgłoszeń, które napłynęły z 444 szkół filmowych całego świata.

Yelyzavieta Pysmak dostał w tym konkursie drugą nagrodę (11,250 Euro). Pierwsza nagroda (15 tys. Euro) przypadła filmowi „Catdog” Aschity Guha Neogi z Indii. Trzecia nagroda (7,5 tys. Euro) została przyznana ex aequo Rumunce Lucii Chicos za „Contraindications” oraz Elsie Rosengren za „I Want to Return, Return, Return”.