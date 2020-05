Dramaty czasów izolacji

„Społeczna izolacja” to termin, który w ostatnich dwóch miesiącach wdarł się do naszego języka i naszej świadomości. Będzie również tytułem serialu, który przygotowuje Jenji Kohan.

„Chcemy stworzyć opowieść o czasach, w jakich żyjemy – opowiedzieć wyjątkowe, osobiste i głęboko ludzkie historie. Pokazać jak funkcjonujemy osobno, razem – powiedziała scenarzystka w rozmowie z dziennikarzem „The Hollywood Reporter”„Hollywood Reporter” – Doświadczenie społecznej izolacji jest dziś uniwersalne, ale historia każdego człowieka jest inna. Mamy nadzieję, że opowiadając różne historie, czasem niezwykłe, czasem bardzo zwyczajne, złapiemy jakiś moment naszej historii i sprawimy, że ludzie poczują się bliżej siebie.

W serialu będą przyjęcia na zoomie i relacje rodzinne podtrzymywane na facetime’ie.

Innym serialem o izolacji jest „Love in the Time of Corona” („Miłość w czasach koronawirusa” - czteroodcinkowa produkcja komediowa, za którą odpowiedzialna jest Joanna Johnson („Good Trouble”, „The Fosters”). To będą historie ludzi zamkniętych w jednym mieszkaniu – współlokatorów, rozwiedzionych małżonków. Podobnie jak „Społeczna izolacja będzie ona realizowana „zdalnie”, a jej premiera ma odbyć się w sierpniu.

Wrócili też na ekran bohaterowie popularnego, nadawanego w latach 2009-15 przez NBC cyklu „Parks and Recreation” Spotkali się oni po latach, w 30-minutowym odcinku zrealizowanym w domach aktorów, m.in. Roba Lowe’a i Rashidy Jones. Do domów przenieśli się również bohaterowie kilku nadawanych obecnie seriali.

Podobne seriale przygotowywane są również w innych krajach, także w Polsce, gdzie TVP2 nadaje „Będzie dobrze, kochanie”, na YouTube’ie pojawił się już cykl wymyślony przez Kamila Kulę zatytułowany „#ZostańWDomu”. We własnych mieszkaniach pracowali twórcy serialu „Co robimy w zamknięciu” Ireneusza Grzyba.