„Kraina miodu”. Piękna egzystencja człowieka i pszczół

To historia 50-letniej Hatidze, żyjącej w zapomnianej przez Boga i ludzi górzystej Macedonii. W opuszczonej przez mieszkańców wiosce mieszka jedynie Hatidze ze swoją schorowaną, nieopuszczającą już łóżka matką. Kobiety nie mają prądu ani bieżącej wody. Ich dom to chatka, lepianka raczej, w której nie ma nic poza łóżkami i kozą, którą dogrzewają się, gdy jest zimno.

Pewnego dnia do wioski wprowadza się rodzina z gromadą dzieci i stadem krów. Wydaje się, że to sąsiedztwo wniesie nowe życie, ale ojciec rodziny w pozyskiwaniu miodu widzi intratny interes. Wykorzystuje wiedzę Hatidze, która dzieli się z nim doświadczeniem. Tak rusza łańcuch zdarzeń będący procesem niszczenia – pszczół, wartości dobrej pracy, relacji międzyludzkich.

– Początkowo miał to być krótkometrażowy film dokumentalny – opowiada Tamara Kotewska. – Spotkanie z Hatidze sprawiło, że zmieniliśmy plany. To nie tylko opowieść o niej, ale i o życiu zgodnie z tradycją kultywowaną przez mniejszość turecką w Macedonii. A gdy przystąpiliśmy do montażu, to bez włączonego dźwięku, sugerując się tylko obrazami.