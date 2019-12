Triumf „Faworyty”, nagroda publiczności europejskiej dla Pawlikowskiego

Grecki reżyser, opowiadając o wynaturzeniach i manipulacjach władzy cofnął się do początku wieku XVIII. Bohaterkami jego filmu są trzy autentyczne postacie: Anna, ostatnia królowa z rodu Stuartów, jej faworyta Lady Sarah oraz kuzynka Sarah — Abigail, zubożała arystokratka, też zaczynającą walczyć o względy królowej. Trwa wojna między Anglią a Francją, a na dworze - wśród wyścigów kaczek i innych zabaw – nie ustaje walka o wpływy i władzę. Nastroje i intrygi kilku osób wpływają na najważniejsze państwowe decyzje i na losy milionów ludzi.

Dla innych filmów pozostała niewielka pula wyróżnień. Za męską kreację aktorską członkowie Europejskiej Akademii Filmowej wyróżnili Antonio Banderasa, który zagrał główną rolę w „Bólu i blasku” Pedro Almodovara. Film hiszpańskiego mistrza przyniósł też nagrodę scenografowi Antxonowi Gomezowi. Nagroda za najlepszy scenariusz przypadła Celine Sciammie za „Portret kobiety w ogniu”. Za odkrycie roku uznano „Nędzników” Ladja Ly.

W kategorii dokumentu Akadamicy nagrodzili „For Sama” Waada al-Kateaba i Edwarda Wattsa, w kategorii animacji hiszpański film „Bunuel in the Labyrinth of the Turtles” Salvadora Simo, w kategorii filmu krótkiego „The Christmas Gift” Rumuna Bogdana Muresanu.