Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Było takich filmów sporo. Jak choćby „Alucarda” Juana Lopeza Moctezumy, „School of the Holy Beast” Norifumiego Suzuki, „Siostry Magdalenki” Petera Mullana, „Zakonnica” Corina Hardy’ego, „Demonia” Lucio Fulciego. W Hiszpanii, we Włoszech, w Japonii. Zwykle miały podobny schemat. Ktoś z zewnątrz trafia do zakonu, gdzie przeżywa potworny dramat.

Nie mniej strasznym miejscem jest klasztor, do którego trafia bohaterka „Herezji”. Paul Hyett cofnął się do XVII wieku, do czasu polowań na czarownice. Oskarżoną o czary kobietę ratuje przed śmiercią zakonnica. Ale pod warunkiem, że ocalona wstąpi do jej klasztoru. Hyett jest specjalistą od efektów specjalnych, więc i tutaj oczy świecą w ciemnościach, a niektóre wizje nawiedzające bohaterkę są koszmarne. Choć, prawdę powiedziawszy, horror to znacznie mniejszy niż ostatni, całkowicie realistyczny dokument braci Sekielskich, też dziejący się w Kościele.

Podobnie dzieje się w „Zakonie świętej Agaty” Darrena Lynna Bausmana. Akcja filmu toczy się w latach 50. XX wieku. Twórcy przypominają, że nie był to wyłącznie okres prosperity. Że ludzie o innym kolorze skóry, innej orientacji seksualnej czy nawet odmiennym losie byli wykluczani. Bohaterka filmu spodziewając się nieślubnego dziecka chroni się do klasztoru. Tam jednak zderza się z horrorem. Zakonnice obiecują jej pomoc, ale w zamian żądają bezwzględnego posłuszeństwa. Do tego dochodzą odrapane ściany, mroczna atmosfera, tajemnicze, dziwne odgłosy ze strychu. Dziewczyna boi się. Oczywiście razem z widzami. A co poza tym? Darren Lynn Bausman to reżyser trzech części z siedmiu części cyklu filmów „Piła” o psychopatycznym zabójcy. I ta informacja też mówi bardzo wiele.

Zdarzało się, że bezczynnie spędzaliśmy w domu całe tygodnie. Gdy nie było porwań. Wtedy niektórzy tracili panowanie nad sobą i ruszali zabijać za pieniądze. Skoro nie było pracy, nie było pieniędzy, szukali więc zleceń, aby przeżyć. Bywały operacje, w których padały trupy, a przełożeni brali wtedy kasę pod stołem. Robili człowieka na szaro, że nawet się nie orientowałeś. Koniec końców nic na tym nie zarobiłem.

Siedziałem w tym od października 2007 do czerwca 2011 roku. Chciałem się wycofać, bo zdałem sobie sprawę, że wcześniej przez całe życie nikogo nie zabiłem i nie myślałem, że to tak będzie wyglądać. Gdybym wiedział, w ogóle bym na to nie poszedł. Nie poszedłbym na to. Ale jak tak pomyślałem, to nie miałem już odwrotu. Uczestniczyłem wcześniej w starciach, ale nigdy nie musiałem nikogo zabić, a tym bardziej z zimną krwią. Tam się dochodzi do takiego momentu, że tej śmierci jest tyle, że przestaje się czuć cokolwiek do drugiego człowieka. Pewnego razu w domu było ośmiu zabitych i trzeba było pójść ich wyrzucić, władowaliśmy ich na pakę wozu, przykryliśmy plastikową folią i sami siedliśmy na górze. Wszyscy policjanci nas znali i schodzili nam z drogi, bo towarzyszyła nam fama zabójców.

Pierwszych zabitych przez naszą ekipę, zaraz po tym, jak do niej dołączyłem, pamiętam, jakby to było dzisiaj. To było trzech młodych gości związanych z uprowadzeniem jednego przedsiębiorcy z La Ceiba. Wszyscy trzej jechali tym samym wozem. Zgarnęliśmy wszystkich i wtedy zdałem sobie sprawę, jakie to wszystko szpetne. Tylko jeden z nich był faktycznie winny, tymczasem szef powiedział, że musimy załatwić całą trójkę. O pierwszym zabitym nigdy nie zapomnę. To się wrzyna w pamięć. Jeden nazywał się Tony, nawet wiem, gdzie mieszkał. Drugi to jego siostrzeniec, młodszy szczawik, może dwudziestoletni, a ten trzeci był z rodziny jednego piłkarza. Zajechaliśmy im drogę w dwa samochody, jeden z przodu, drugi z tył, w śródmieściu San Pedro Sula. Jedynym rzeczywiście winnym był Tony.

Mówiliśmy, że jesteśmy z policji, to ludzie się nie niepokoili. Mieliśmy wolną drogę. W mieście używaliśmy zespołów czteroosobowych, akurat tak wsiadaliśmy do auta, kierowca, dowódca i jeszcze dwóch. Mieliśmy go tylko obezwładnić, skuć i wpakować do wozu. Facet wiedział, co się święci, i nie stawiał oporu. Tym razem nie zmieścili się do środka, bo byli naprawdę rośli, więc musiałem iść na pakę, a wraz ze mną jeden z nich, bez kajdanek. Kazałem mu leżeć, jechaliśmy przez środek miasta, a ja od niechcenia przytykałem mu pistolet do głowy. Z początku myślałem, że tylko ich wyłapywaliśmy. Zabraliśmy ich do domu. Poddaliśmy torturom, tylko jeden coś wiedział. Pieniądze zdążyły zniknąć, nic już po nich nie zostało. Wysłali je z kimś innym do Nikaragui. Żeby wyciągnąć z nich informacje, zastosowaliśmy numer z torbą, potem podwiesiliśmy ich na jakieś trzy godziny. Szef dał mi wyraźny rozkaz, że trzeba z nimi skończyć. Z całą trójką. Ostro się to rozwija, pomyślałem, choć jeszcze nie przeczuwałem, jaka będzie rzeź. To się działo w domu w Trejo. O świcie zabraliśmy ich szosą w kierunku Omoa. Jechali związani jak balerony – skrępowane ręce, kneble, opaski na oczach. Nic nie widzieli, nie wiedzieli, dokąd jadą ani co z nimi zrobimy.

Wyciąga się takiego z samochodu, mówi, żeby szedł, zazwyczaj każe mu się położyć głową w dół. Lepiej wieźć ich, jak nic nie wiedzą. W przeciwnym razie płaczą, serce się kraje, lepiej nic im nie mówić i załatwić sprawę jednym szybkim strzałem. Tak jest łatwiej. Niektórzy przesadzali, walili do nich ileś razy, jak niebezpieczni szaleńcy. Ci dostali jakieś dwadzieścia pocisków każdy.

Jeśli jakiś agent nie chce strzelać, to tak, jakby się cofał, to zagrożenie dla całej grupy i mogą go za to zabić. Jak trzeba strzelać, to się strzela. Tego dnia był ze mną taki oficer, który dopiero co ukończył akademię, to był jego pierwszy dzień. Potem stał się zabójcą, ale tego dnia płakał. A że był to pierwszy dzień, to padło na niego. Dali mu pistolet, ale zawsze lepiej, żeby to zaczął ktoś bardziej przyzwyczajony albo ktoś, kto sam się zgłosi. Zawsze ktoś jest chętny. Ja sobie wtedy znalazłem inne zajęcie, by nie musieć strzelać, ale wtedy ten nowy przyszedł i mi mówi, że jest z chrześcijańskiego domu, mówi, że nie, facet, ja nie dam rady. Płakał. Nie, facet, nie, kolego, ja nie mogę. Reszta została w samochodach. Musiałem to zrobić za niego.

My byliśmy grupą z San Pedro, ale była też inna grupa w La Ceiba i jeszcze jedna w Tegucigalpie. Nie sposób ustalić liczby zabitych. Jeśli chodzi o moją grupę, to mogę zliczyć jakichś dwustu zabitych. No i to jest tak, że jak się zacznie zabijać, to potem człowiekowi trudniej przestać. Widziałem ileś przypadków policjantów, którzy się wahali, ale na odejście zdecydował się tak naprawdę tylko jeden. Dopadłem go i za brak szacunku odstawiłem dowódcy, który polecił naszej grupie, żebyśmy go zabili za niesubordynację. To było moje ostatnie zadanie, jakoś w pierwszych miesiącach 2011 roku. Nigdy się nie dowiedziałem, jak się nazywał, ot, dwudziestopięcioletni szczawik o jasnej karnacji. To ostatnie, co zrobiłem, załatwiłem sprawę i już nie wróciłem do grupy. Wystawiłem ich. Nic nikomu nie powiedziałem. Po prostu zniknąłem. Potem się ukrywałem. Ja już tam nie wytrzymywałem, musiałem się zmyć. Widziałem, jak obojętni stawaliśmy się wobec śmierci.

Paru kolegom próbowałem powiedzieć, że są tacy porywacze, co to jak się ich namierza przez telefon, to wychodzi, że są w zmowie z szefostwem. Nie ja jeden o tym wiem. Niektórzy z grupy mówili, że się wycofują, ale ja tam im za grosz nie wierzę. Odciąłem się od tych wszystkich ludzi. Kiedyś to wychodziliśmy razem zjeść, coś uczcić, zabawić się na mieście. Teraz nie zbliżam się do nich ani nie odbieram, kiedy dzwonią. Nocą wręcz wyjmuję baterię z telefonu i nigdy nie przebywam zbyt długo w jednym miejscu. Dwa dni tu, dzień gdzie indziej. Nie mogę nawet pójść do pracy, bo jak znajdę pracę, to oni mnie tam odszukają. Już i tak popadam w rutynę, a tutaj człowieka znaleźć nietrudno. Żyję w ciągłym stresie, wystarczy, że zaszczeka pies, a ja już wyciągam pistolet. Przyjdą po mnie, ale będą mieli kłopot. Tak po prostu mnie nie zgarną. Nie ma tak łatwo. Nie odkładam broni. Jak mnie przydybią, to sam się zastrzelę. Nie pozwolę, żeby mnie zabrali, bo wiem, co wtedy robią. Ja nie jestem stworzony do takich rzeczy, do zabijania. Wyrosłem pośród skromnych ludzi z zasadami, nie miałem taki być. Jak ktoś się zawaha, mogą go załatwić, bo był niepewny. Bo czegoś takiego nie można zostawić. To jak z mafią, żywcem cię nie wypuszczą. Jedyne, czego żałuję, to tego, że byłem w potrzebie, że potrzebowałem pracy, myślisz, że cię doceniają, że nabrali do ciebie szacunku, ale po prostu cię wykorzystują, a ja późno się zorientowałem".

Alberto Arce jest hiszpańskim reporterem. Od 2012 r. przez kilka lat na zlecenie Associated Press relacjonował wydarzenia w Hondurasie, gdzie był jedynym zagranicznym korespondentem. Pisał też korespondencje z Meksyku, Wenezueli, Libanu, Iraku, Syrii, Strefy Gazy, m.in. dla „New York Timesa"

Książka Alberta Arce „Telefon obwieszcza śmierć. Zapiski korespondenta w Hondurasie", przeł. Jerzy Wołk-Łaniewski, ukazała się na początku listopada nakładem wydawnictwa Sonia Draga, Katowice 2019. ?Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.