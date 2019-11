Catherine Deneuve miala udar

76-letnia Deneuve kręci obecnie film "De son vivant" w reżyserii Emmanuelle Bercot. We wtorek, podczas zdjęć do filmu w Val d'Oise straciła przytomność. Została natychmiast przewieziona do szpitala w Gonnesse, a potem do jednego ze szpitali w Paryżu, gdzie została poddana badaniom i leczeniu.

Rodzina artystki poinformowała, że doszło do niewielkiego udaru niedokrwiennego. Pomoc lekarzy przyszła na czas, ale Deneuve będzie potrzebowała czasu na odpoczynek i całkowite odzyskanie sił.