Kaskaderka straciła rękę, dostała 33 tys. Film zarobił 300 mln

Olivia Jackson, która po wypadku spędziła 17 dni w śpiączce i musiała przejść wiele operacji twierdzi, że została wprowadzona przez producentów w błąd co do swojego ubezpieczenia, z którego otrzymała zaledwie 33 tys. dolarów, co nie wystarczyło na pokrycie kosztu nawet jednej z operacji, które musiała przejść.

38-latka doznała bardzo poważnych obrażeń zastępując w jednej ze scen Milę Jovovich. Jackson, jadąc na motocyklu, zderzyła się z kamerą umieszczoną na dźwigu.

W pozwie złożonym przez Jackson przed sądem w Kalifornii czytamy, że na planie doszło do zmian "w ostatniej chwili" w kwestii sceny, w której miała wystąpić. Zmiany zakładały, że kamera zostanie podniesiona chwilę później w scenie, w której dokonywano najazdu na jadącą na motocyklu Jackson. W efekcie kamera uderzyła w kaskaderkę poruszając się z prędkością ok. 100 km na godzinę, co doprowadziło do zmiażdżenia kości jej ramienia, a także rozerwanie policzka.

W wyniku obrażeń kobiecie musiano amputować lewą rękę. Jackson miała ponadto obrzęk mózgu, przebite płuca, kilkanaście złamanych kości i uszkodzoną tętnicę szyjną.

W pozwie czytamy też, że kręgosłup Jackson, w wyniku wypadku, został "zdeformowany".

Kaskaderka podkreśla, że musiała przejść 10 operacji, a 33 tys. dolarów z ubezpieczenia nie pozwoliło na opłacenie nawet jednej z nich.

Jackson pozywa producentów filmu - Paula Andersona i Jeremy'ego Bolta, którzy - jak twierdzi - opuścili ją w potrzebie i nie zrealizowali obietnicy pokrycia kosztów jej leczenia.

- Brakuje mi mojej dawnej twarzy. Brakuje mi mojego dawnego ciała. Brakuje mi mojego dawnego życia - mówi dziś kaskaderka.

- Chciałabym wiedzieć, przed przyjęciem roli, że nie gwarantuje mi się właściwej ochrony - dodaje.

Film "Resident Evil: Ostatni rozdział" zarobił na całym świecie ponad 300 mln dolarów.