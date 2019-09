Anakin Skywalker powróci w nowej części "Gwiezdnych Wojen"?

Na imprezie Salt Lake's FanX miał odbyć się panel poświęcony hitowej serii „Gwiezdne Wojny”. Został on jednak odwołany w obawie, że fani domyślą się, co może wydarzyć się w najnowszej części filmu. Mimo starań producentów, rezygnacja z panelu jedynie przekonała fanów, że ich teorie mają dużo wspólnego z rzeczywistością. Najbardziej popularna teoria dotycząca powrotu Anakina przewiduje, że powróci on jako Duch Mocy - wizerunek bohatera po śmierci jego materialnego ciała.

Premiera filmy „Skywalker. Odrodzenie” będzie mieć miejsce 19 grudnia 2019 roku.