Barbara Hollender poleca nowości na DVD

I ostatnia porcja propozycji dla dzieci. Tym razem coś bardziej nowoczesnego. Najpopularniejsze zabawki: klocki Lego w „LEGO PRZYGODA 2” Mike’a Mitchella i Internet czyli „Ralph. Demolka w Internecie”.

„LEGO PRZYGODA 2, reż. Mike Mitchell

Dystrybucja: Galapagos

Najpierw, w 2014 roku, była „LRGO PRZYGODA”, gdzie zwyczajny ludzik Emmet przypadkiem zostaje wzięty za niezwykłą postać, która ma ocalić cały świat i pokonać niebezpiecznego tyrana. Po kilku latach powstał kolejny film z figurkami Lego. Reżyserzy pierwszej części Christopher Miller i Phil Lord zamienili się tym razem w scenarzystów i producentów, a za kamerą stanął Mike Mitchell. Życie w Klocburgu toczy się spokojnie i szczęśliwie, dopóki nie zjawiają się tam agresorzy, których mieszkańcy muszą pokonać, by przywrócić w swoim świecie porządek. Emmet, „przypadkowy bohater” z pierwszej części nie czuje początkowo zagrożenia, jednak gdy jego przyjaciółka zostaje porwana, musi stanąć do walki. Tak zaczyna się jego międzygalaktyczna przygoda. A wszystko dzieje się oczywiście w świecie klocków Lego – zabawki, którą, jak się szacuje – rocznie bawi się około 400 mln osób na całym świecie.

„Ralph Demolka w Internecie”, reż. Rich Moore, Phil Johnston

Dystrybucja: Galapagos

To również sequel. „Ralph Demolka” z 2012 roku był opowieścią, która toczyła się w salonie gier wideo. „Ralph Demolka w Internecie” - jak sam tytuł wskazuje – przeniósł się do sieci. Ralph i Wandelopa prowadzą „spokojne” życie wśród gier. Ale to, co odpowiada Ralphowi, pełną temperamentu Wandelopę zaczyna nudzić. Razem postanawiają wyruszyć w nieznane, wchodząc do kanału Wi-fi. Są w gigantycznej metropolii Internetu. Twórcy czerpią zarówno z bogatego archiwum Disneya odwołując się do wielu postaci znanych z klasycznych bajek, jak i ze świata pełnego YouTube’a, aukcji e-Baya czy przelatujących przez ekran Twitterów. Bajka dla dzieci, które żyją z komórkami i tabletami w rękach.