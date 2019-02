Cannes 2019: Złotą Palmę przyzna Alejandro Gonzales Inárritu

Festiwal canneński ściąga na czerwony dywan największe gwiazdy. Także do jury, które ocenia główny konkurs. W tym roku na jego czele stanie Alejandro Gonzales Inárritu.

„Festiwal w Cannes był dla mnie ważny od początku mojej kariery. Jestem bardzo podekscytowany i zaszczycony, że wrócę tu w tym roku jako przewodniczący jury — mówi reżyser. — Kino oddaje nastroje świata, a ten festiwal zawsze był jego sercem”.

Alejandro jest wspaniałym reżyserem, który zawsze może widza zaskoczyć — stwierdził z kolei dyrektor festiwalu Pierre Lescure. — To także artysta, który rozumie dzisiejszy czas”.

Alejandro Gonzales Inárritu, to kolejny obok Guillermo del Toro czy Alfonso Cuarona meksykański reżyser, który zadomowił się w Stanach i zrobił wielką, światową karierę.

Urodził się 15 sierpnia 1963 r. w stolicy Meksyku. Zaczynał jako didżej i autor reklamówek. Od 1995 roku pracował dla telewizji, a w 2000 roku zadebiutował jako reżyser fabuły „Amores Perros”. Film ten otworzył jego „trylogię śmierci”, na którą złożyły się jeszcze zrealizowane później w Stanach „21 gramów” i „Babel”. Potem powstały: „Biutiful” (2010), „Birdman” (2015), za którego dostał trzy Oscary – za najlepszy film roku, reżyserię i scenariusz, a wreszcie „Zjawa” (2015), która przyniosła mu kolejnego Oscara za reżyserię.

Inárritu ma bliskie związki z festiwalem canneńskim. To tutaj, w Tygodniu krytyki” pokazał „Amores Perros”. Tu w 2006 roku został uhonorowany nagrodą za reżyserię „Babel”, tu odbyła się też światowa premiera jego „Biutiful”. W 2017 roku Inarritu zaprezentował w Cannes instalację „Carne y arena”, w której zadawał najważniejsze pytania o los współczesnych emigrantów i istotę człowieczeństwa. Za tę instalację dostał później honorowego Oscara.

Jakim przewodniczącym jury będzie Alejandro Gonzales Inárritu? Warto dziś przypomnieć, co mówi o swoim kinie:

— Każdy film jest dla mnie niemal spowiedzią. Czerpię z własnej wrażliwości, z własnych doświadczeń, przemyśleń i słabości. Ważne jest dla mnie, że w czasie pracy mogę wyzwolić z siebie ogromne emocje, czasem piękne, czasem straszne. Ale zawsze czuję się bezpiecznie wiedząc, że opowiadamy kolejną historię, która nas samym może wiele nauczyć. To sposób na to, by kontrolować swoje życie, by przeżywać je jak w bezpiecznej kapsule, nie cierpiąc naprawdę. Potem, kiedy w rzeczywistym życiu zdarza mi się coś ważnego, nowego, mam już filmowe doświadczenie i wyobrażenie, jak można sobie z różnymi problemami poradzić. Kino staje się więc dla mnie tlenem, który mnie chroni, pozwala mi żyć.

Festiwal w Cannes odbędzie się w tym roku w dniach 14 - 25 maja.