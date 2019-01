Muzyka w „Zimnej wojnie” Pawła Pawlikowskiego

Kiedy Paweł Pawlikowski wymyślił swoich fikcyjnych kochanków, potrzebował czegoś, co zbliży ich do siebie – i tak oto muzyka stała się centralnym elementem filmu.

W momencie, w którym przyszedł mu do głowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze – prawdziwa grupa, założona tuż po wojnie i działająca prężnie do dzisiaj – zdał sobie sprawę, że sama ta instytucja świetnie zilustruje to, co działo się w Polsce powojennej, bez potrzeby szczegółowych wyjaśnień.

„Mazowsze pamiętam od zawsze. Kiedy byłem mały, państwowe radio i telewizja pełne były wykonywanej przez Mazowsze muzyki. To była oficjalna muzyka ludu polskiego. Nie dało się od tego uciec. Moi przyjaciele postrzegali ją jako obciachową – woleliśmy wówczas słuchać pirackich nagrań Small Faces lub The Kinks. Ale kiedy zobaczyłem Mazowsze ponownie jakieś pięć lat temu, byłem zafascynowany. Melodie, głosy, układy taneczne, orkiestracja i cała ta wibracja na scenie i w audytorium– wszystko to było piękne i pełne życia. A zarazem tak mocno oddalone od naszego wirtualnego świata i od kultury elektronicznej. Po prostu zwalili mnie z nóg” – mówi Pawlikowski.

Czytaj także: Sondaż: Czy „Zimna wojna” zasługuje na Oscara

Poniżej dalsza część artykułu

Mazowsze zostało założone w 1949 roku przez polskiego kompozytora Tadeusza Sygietyńskiego i jego żonę, aktorkę Mirę Zimińską. Oboje ruszyli na polskie wsie w celu zapisywania piosenek ludowych, do których Sygietyński następnie pisał nowe aranżacje. Zimińska przerabiała słowa i pracowała nad kostiumami (inspirowanymi strojami ludowymi z rozmaitych regionów Polski). Pierwotnym impulsem do tych działań było autentyczne zainteresowanie tradycjami muzycznymi (podobnie, jak miało to miejsce w przypadku Woody’ego Guthrie’ego w USA), a Pawlikowski dodał do mieszanki elementy dzieła Mariana i Jadwigi Sobieskich: innej jeszcze pary muzycznych etnografów, którzy przemierzali kraj i dokonywali audiorejestracji na żywo, dokładnie tak jak czynią Wiktor i Irena na początku filmu.

Mazowsze, podobnie, jak zespół Mazurek w filmie, zostało zaanektowane przez komunistyczny rząd, dostrzegający w ich pieśniach i tańcach potencjał propagandowy. Piosenki ludowe zostały skontrastowane z dekadencką muzyką burżuazji – jazzem i muzyką dodekafoniczną. „Mazowsze ruszyło w trasę po stolicach państw Układu Warszawskiego, a następnie odwiedziło Moskwę, wykonując utwór pt. „Kantata o Stalinie”, tańcząc i śpiewając przed samym Wodzem”, mówi Pawlikowski.

Choć Pawlikowski zaczął swoją karierę jako dokumentalista i wykazuje wielki rygor w swym oszczędnym podejściu do filmowania, nigdy nie replikuje faktów historycznych – raczej pozwala muzyce sugerować treść opowieści: pożądanie, wygnanie, pasję i przemianę.

Pawlikowski – który sam także grał na pianinie i parał się jazzem – przesłuchał cały katalog Mazowsza i wybrał trzy utwory, które stanowią motywy przeplatające się w rozmaitych formach, przez cały film. Zmienił standard Mazowsza – piosenkę „Dwa serduszka” – w prostą wiejską melodię, śpiewaną przez młodą wieśniaczkę, a następnie w przejmujący numer jazzowy śpiewany po francusku przez Zulę, wtedy już eteryczną piosenkarkę w Paryżu lat pięćdziesiątych.

Kiedy po raz pierwszy słyszymy jazzową kapelę Wiktora w paryskim klubie nocnym, bebopowy numer grany przez jego kwintet jest wersją oberka opoczyńskiego, obecnego w filmie wcześniej – zagranego po raz pierwszy przez Wiesławę Gromadzką na akordeonie pedałowym, a następnie wykonanego przez Mazurek jako numer taneczny na warszawskiej premierze 1951 roku. Później, w Paryżu, kiedy Wiktor traci panowanie nad sobą przy fortepianie i rozpoczyna dziką improwizację, jazzujący oberek przechodzi w „Dwa serduszka”, a następnie w „Międzynarodówkę” – którą także słyszeliśmy śpiewaną przez Mazurka, tyle że w scenie oficjalnego zaprzysiężenia.

Wszystko to, czego o miłości i stracie nie można wypowiedzieć – a także to, co oddziela parę od siebie – jest niesione przez muzykę.

W trakcie tej kluczowej pracy Pawlikowski znalazł utalentowanego współpracownika: pianistę i aranżera Marcina Maseckiego, którego po raz pierwszy poznał w trakcie castingu na rolę główną. Wedle słów Pawlikowkiego: „Masecki to świetny facet. Pod względem muzycznym byłby perfekcyjnym Wiktorem. Jest muzycznym awanturnikiem, odważnym i dziko eklektycznym. Nagrał wszystkie nokturny Chopina z pamięci, a sonaty Beethovena grał z tłumiącymi dźwięk słuchawkami na uszach, by odtworzyć doświadczenie głuchoty kompozytora. Kocha grać ragtime’y, improwizować w barach i restauracjach, gdzie wsłuchuje się w rozmowy klientów, pozwalając im prowadzić go na muzyczną wędrówkę. Podróżował też po całej Polsce, aranżując muzykę dla lokalnych orkiestr strażackich”.

Wszystkie jazzowe utwory w filmie zostały zaaranżowane przez Maseckiego, który wykonuje też wszystkie partie fortepianowe.

Masecki nie sprawdził się jako kandydat do wiodącej roli męskiej. Poza brakiem doświadczenia aktorskiego, jego wyglądnie do końca pasował do postaci. Wiktor musiał posiadać wyraźnie przedwojenną aurę – Tomasz Kot, którego Pawlikowski ostatecznie obsadził, był pod tym względem idealny. Mimo to, kiedy Pawlikowski poprosił Maseckiego do prób w scenie, w której Joanna Kulig (jako Zula) odśpiewuje frazami z Gershwina, ich spotkanie muzyczne okazało się mieć iskrzącą, erotyczną energię. Utwierdziło to Pawlikowskiego w przekonaniu, że muzyka będzie kluczowym elementem w opowiadaniu historii Wiktora i Zuli.

Pawlikowski dodaje: „Obsadzenie roli Zuli było o wiele łatwiejsze. Joanna była nią od początku. Znałem ją z moich poprzednich projektów. Jest moją przyjaciółką. Jej postać, jej muzyczne możliwości, jej energia i urok zawsze były z tyłu mojej głowy, kiedy wymyślałem postać Zuli”.