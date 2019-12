Surdykowski: W oczekiwaniu na nową Wigilię

Pastuszkowie poszli spać jak każdego wieczora, dopiero anioł wyrwał ich ze snu. Trzech króli doprowadziła na miejsce posłana im gwiazda. Król Herod nie miał zamiaru zabijać nowo narodzonych chłopców, dopiero ta niespodziewana pielgrzymka uświadomiła mu zagrożenie. Podobnie my – ludzie XXI w. – nie mamy pojęcia, co kryje się za zasłoną czasu, co przerazi nas lub uwzniośli już za parę godzin lub dni. Więc – choć podszyci niepokojem – zasypiamy bezmyślnie jak betlejemscy pasterze, ale do nas nie przybędzie anioł. A gdyby przyszedł, nie zostanie wysłuchany, zagłuszy go jazgot telewizji i hejt internetu.