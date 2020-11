Cichocki: Pieniądze za wartości

Połączenie wypłat funduszy unijnych z oceną praworządności jest rozwiązaniem fatalnym dla przyszłości integracji europejskiej. Pomysł, by dawać pieniądze za europejskie wartości, a więc by je „monetyzować", zdradza handlarskie motywy zwolenników takiego rozwiązania i musi przyczynić się do dalszej erozji wspólnej europejskiej tożsamości. Co więcej, celem rozwiązania jest cofnięcie położenia państw Europy Środkowej do tego z lat 90., które było oparte na logice patrona i klienta, centrum i peryferii. Raczej prędzej niż później doprowadzi to w Unii do wzrostu napięć na osi wschód–zachód. Bruksela chce nas dyscyplinować, ale stworzy tylko nowe pokłady konfliktu.