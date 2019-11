Surdykowski: Sąsiedzi

Nie darmo, odkąd tylko upadła w Polsce komunistyczna cenzura, politycy i publicyści – którzy patrzyli dalej niż własny nos – przekonywali Polaków, że nasza droga na Zachód prowadzi przez Niemcy. Nie było to proste ani oczywiste, zważywszy skumulowane lęki antyniemieckie wynikające z tragicznego doświadczenia narodu najboleśniej po Żydach potraktowanego przez historię.

Dziś jest to jasne, bo z górą 15 lat jesteśmy w Unii, a granicę niemiecką mijamy jak wojewódzką. Ale są to już inne Niemcy niż te, które w osobie kanclerza Willy'ego Brandta uklękły przed warszawskim pomnikiem Bohaterów Getta. Inne niż te, które w osobie Helmuta Kohla ściskały się po bratersku z pierwszym niekomunistycznym premierem Polski. Inne niż te, które forsowały przyjęcie Polski do UE. Nawet inne niż te, na których czele stało dwoje obywateli upadłej NRD, nie tylko z tego tytułu rozumiejących bolesne polskie doświadczenia z komunizmem, ale też w młodości zapatrzonych w polską opozycję: prezydent Gauck i kanclerz Merkel. Czy wykorzystaliśmy te okoliczności? Wątpię. Ale i tak stało się wiele dobrego, zważywszy przedwczorajszą nienawiść.