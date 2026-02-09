11 min. 14 sek.
Aktualizacja: 09.02.2026 09:54 Publikacja: 09.02.2026 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Odpolitycznienie i profesjonalizacja spółek z udziałem Skarbu Państwa były jednymi z kluczowych obietnic wyborczych rządzącej koalicji. Jak opisuje Jolanta Szymczyk Przewoźna, Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało projekt kodeksu dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego. Dokument, który ma zaprezentować w poniedziałek minister Wojciech Balczun, zakłada ograniczenie wpływu polityki na kadry, wydatki i inwestycje oraz transparentne powoływanie zarządów i rad nadzorczych. Eksperci zwracają jednak uwagę, że skuteczność kodeksu zależeć będzie od realnego egzekwowania jego zapisów.
Czytaj więcej
Premier Donald Tusk podpisze Kodeks Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego. To pierwszy z trzec...
Rząd ma zająć się projektem ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE, w ramach którego Polska chce pozyskać ponad 180 mld zł pożyczek na zakupy uzbrojenia. Jak pisze Maciej Miłosz, problemem jest harmonogram — większość kontraktów, realizowanych bez udziału innych państw UE, musi zostać podpisana do końca maja. Dodatkowo wciąż trwa spór między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Obrony Narodowej o to, z którego budżetu pożyczki będą spłacane.
Czytaj więcej
We wtorek rząd najpewniej zajmie się projektem ustawy o SAFE. By faktycznie pożyczyć ponad 180 ml...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Stany Zjednoczone dążą do zakończenia wojny z Rosją do czerwca. Według BBC administracja USA zaprosiła Ukrainę i Rosję na rozmowy pokojowe do Miami. Dotychczasowe negocjacje, m.in. w Abu Zabi, nie przyniosły przełomu, a kluczowe kwestie – w tym podział terytorium pozostają nierozwiązane.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił termin wyznaczony przez USA dla Ukrainy i Rosji na s...
Akcje Orlenu od ponad roku pozostają w silnym trendzie wzrostowym. Jak wskazuje Tomasz Furman, koncern korzysta na wysokich cenach gazu i ropy oraz rosnącym zainteresowaniu spółkami surowcowymi. Dodatkowym wsparciem dla wyników jest różnica cen gazu między polską TGE a rynkiem TTF, sięgająca około 25 proc. Analitycy oczekują lepszych od prognoz wyników za IV kwartał, co może przełożyć się na dywidendę.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas