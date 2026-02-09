11 min. 14 sek.

Odpolitycznienie państwowych spółek, miliardy z SAFE i wzrosty Orlenu

Rząd zapowiada odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, Polska spieszy się po miliardy z unijnego programu SAFE, a wysokie ceny gazu wspierają wyniki Orlenu. USA naciskają na szybki pokój na Ukrainie.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa wraca na agendę

Odpolitycznienie i profesjonalizacja spółek z udziałem Skarbu Państwa były jednymi z kluczowych obietnic wyborczych rządzącej koalicji. Jak opisuje Jolanta Szymczyk Przewoźna, Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało projekt kodeksu dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego. Dokument, który ma zaprezentować w poniedziałek minister Wojciech Balczun, zakłada ograniczenie wpływu polityki na kadry, wydatki i inwestycje oraz transparentne powoływanie zarządów i rad nadzorczych. Eksperci zwracają jednak uwagę, że skuteczność kodeksu zależeć będzie od realnego egzekwowania jego zapisów.

Pieniądze z SAFE pod presją czasu

Rząd ma zająć się projektem ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE, w ramach którego Polska chce pozyskać ponad 180 mld zł pożyczek na zakupy uzbrojenia. Jak pisze Maciej Miłosz, problemem jest harmonogram — większość kontraktów, realizowanych bez udziału innych państw UE, musi zostać podpisana do końca maja. Dodatkowo wciąż trwa spór między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Obrony Narodowej o to, z którego budżetu pożyczki będą spłacane.