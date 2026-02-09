Rzeczpospolita
Ekonomia
Odpolitycznienie państwowych spółek, miliardy z SAFE i wzrosty Orlenu

Rząd zapowiada odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, Polska spieszy się po miliardy z unijnego programu SAFE, a wysokie ceny gazu wspierają wyniki Orlenu. USA naciskają na szybki pokój na Ukrainie.

Publikacja: 09.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa wraca na agendę

Odpolitycznienie i profesjonalizacja spółek z udziałem Skarbu Państwa były jednymi z kluczowych obietnic wyborczych rządzącej koalicji. Jak opisuje Jolanta Szymczyk Przewoźna, Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało projekt kodeksu dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego. Dokument, który ma zaprezentować w poniedziałek minister Wojciech Balczun, zakłada ograniczenie wpływu polityki na kadry, wydatki i inwestycje oraz transparentne powoływanie zarządów i rad nadzorczych. Eksperci zwracają jednak uwagę, że skuteczność kodeksu zależeć będzie od realnego egzekwowania jego zapisów.

Premier Donald Tusk
Prawo w Polsce
Premier Donald Tusk podpisze kodeks odpolityczniający spółki Skarbu Państwa

Pieniądze z SAFE pod presją czasu

Rząd ma zająć się projektem ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE, w ramach którego Polska chce pozyskać ponad 180 mld zł pożyczek na zakupy uzbrojenia. Jak pisze Maciej Miłosz, problemem jest harmonogram — większość kontraktów, realizowanych bez udziału innych państw UE, musi zostać podpisana do końca maja. Dodatkowo wciąż trwa spór między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Obrony Narodowej o to, z którego budżetu pożyczki będą spłacane.

System amunicji krążącej WARMATE
Modernizacja Sił Zbrojnych
Pożyczki z UE dla wojska. Czy SAFE opóźni się przez politykę?
USA chcą zakończenia wojny na Ukrainie do czerwca

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Stany Zjednoczone dążą do zakończenia wojny z Rosją do czerwca. Według BBC administracja USA zaprosiła Ukrainę i Rosję na rozmowy pokojowe do Miami. Dotychczasowe negocjacje, m.in. w Abu Zabi, nie przyniosły przełomu, a kluczowe kwestie – w tym podział terytorium pozostają nierozwiązane.

Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Administracja Donalda Trumpa zwiększa presję na Ukrainę i Rosję. Padł termin podpisania porozumienia pokojowego

Drogi gaz i ropa sprzyjają Orlenowi

Akcje Orlenu od ponad roku pozostają w silnym trendzie wzrostowym. Jak wskazuje Tomasz Furman, koncern korzysta na wysokich cenach gazu i ropy oraz rosnącym zainteresowaniu spółkami surowcowymi. Dodatkowym wsparciem dla wyników jest różnica cen gazu między polską TGE a rynkiem TTF, sięgająca około 25 proc. Analitycy oczekują lepszych od prognoz wyników za IV kwartał, co może przełożyć się na dywidendę.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

