Jerzy Surdykowski: Jestem wściekłą lewaczką

Tak właśnie dzięki Waszemu narcyzmowi przegraliśmy w 2015 i 2019 roku. Przegraliśmy w 2020 i przegramy jeszcze wiele razy. Prezes i jego gwardziści będą nadal bezkarnie psuć Polskę. Bo opozycja wciąż pozostanie podzielona i niezdolna do władzy. Przecież brzydzimy się polityką! „Wyp...!" Chcieliśmy Budapesztu w Warszawie, więc go mamy!

A że może być inaczej, świadczy haniebnie zapomniana – jak cały Sobór Watykański II – deklaracja o wolności religijnej: „Władza cywilna winna troszczyć się o to, by nigdy (...) nie była naruszona z powodów związanych z religią równość obywateli w dziedzinie prawa, należąca przecież do wspólnego dobra społeczności, i żeby wśród obywateli nie miała miejsca dyskryminacja". Znaczy to, że Kościół ma prawo głosić, że aborcja jest złem, ale nie ma prawa ustanawiać państwa wyznaniowego, o czym pięknie przypomina apel ostatnich 27 uczciwych księży, jacy jeszcze ocaleli w polskim Kościele, trawionym przez pedofilię, głupotę, mafijne zakłamanie, uzależnienie od polityki i biskupią pychę. Kościołowi niewiele brakuje do śmierci, a może właśnie popełnia samobójstwo. Chrystusa też usiłowano zabić, ale zmartwychwstał.