Jan Maciejewski: Maccartyzm 2.0

Na platformie streamingowej HBO można od kilku dni obejrzeć czterogodzinny film dokumentalny „Agenci chaosu". Jego twórcy próbują nas przekonać, że rosyjski wywiad jest tak genialny, iż wybrał Amerykanom w 2016 roku prezydenta, a jednocześnie upośledzony do tego stopnia, że na każdym kroku zostawiał odciski umazanych dżemem palców. HBO obraża nie tylko inteligencję swoich abonentów; nieobecnym, choć w rzeczywistości głównym bohaterem ich produkcji są służby amerykańskie. A przepraszam, w pewnym momencie waszyngtońska urzędniczka (za kadencji Obamy) twierdzi, że w 2016 roku zabrakło ochrony kontrwywiadowczej, ponieważ cała uwaga skupiła się na wojnie w Syrii. Panowie, to się nie dodaje.

Wygląda na to, że Zachód odrabia spóźnioną lekcję z okresu zimnej wojny, kiedy to z uporem maniaka nie dostrzegał wiatru ze wschodu. Oczywiście, że i teraz rosyjskie służby prowadzą działania dezinformacyjne. Ale wystarczy na chwilę wyjść ze swojej bańki, poczytać to, co na ich temat pisali m.in. starszy kolega w szpiegowskim fachu Władimira Putina Anatolij Golicyn czy Rosjanin w służbie francuskiego kontrwywiadu Vladimir Volkoff, żeby zrozumieć, że dezinformacja jest sztuką złożoną i skomplikowaną. Przypomina chirurgiczną operację, w której chodzi o to, żeby zostawić jak najmniej szwów. Tymczasem HBO próbuje nas przekonać, że to mechanizm o konstrukcji cepa. Zabójczo skutecznego, choć zrobionego z plastiku.