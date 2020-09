Cieślik: A nóż...

Nikt by oczywiście nie zwrócił uwagi na to arcydzieło (mam nadzieję, że cudzysłów nie jest konieczny), gdyby nie protest Fundacji Taty i Mamy. Organizacja dbająca o ochronę dzieci napisała do ministra kultury i zrobił się temat. Niepotrzebnie. Rynek sztuki współczesnej, zwłaszcza w Polsce, to obieg zamknięty. Artyści tworzą prace dla znajomych, kuratorów i dziennikarzy. Łącznie to pewnie jakieś 2 tysiące osób w skali kraju. A że całość jest zasilana państwowymi pieniędzmi, to nie muszą zawracać sobie głowy publicznością. Że to fundusze wyrzucone w błoto? Doprawdy?! Budżet państwa wydaje pieniądze na większe głupoty!