Witold M. Orłowski: Kto się boi piorunów

Dawniej sierpień był szczytem sezonu ogórkowego. Pogoda była bardziej stabilna niż w lipcu, mniej było dni burzowych, wszyscy wyjeżdżali na urlopy, media nie miały o czym mówić i pisać. Ale to wszystko przeszłość, bo zmiany klimatyczne widać już gołym okiem. Tegoroczny sierpień jest okresem gwałtownych zjawisk meteorologicznych, pogoda jest zmienna jak w kalejdoskopie. Wiedzieliśmy oczywiście o tym, że burze bardzo denerwują zwierzęta domowe, zwłaszcza psy i koty. Nowym odkryciem jest jednak to, że wywołują również stany lękowe i nerwowe reakcje wielu polityków, być może solidaryzujących się z kotami w ramach „pakietu dla zwierząt".

Trochę strach pisać ten felieton: robię to w środę rano, a zanim się ukaże, może wydarzyć się tyle nowych rzeczy! Premierzy i ministrowie mogą dowiedzieć się z TVN24, że podali się do dymisji (co pokazuje, jak ważne jest, by ta stacja znajdowała się w polskich rękach, bo premierzy nie powinni być powiadamiani o swojej dymisji przez zagraniczne media). Rosja i Chiny mogą podstępnie wstąpić do OECD i zalać Polskę pieniędzmi z handlu narkotykami (sądząc po wypowiedziach niektórych polityków, samo zalanie naszego kraju narkotykami już musiało mieć miejsce). Możemy też znienacka zaatakować znajdujące się w Polsce amerykańskie bazy i rozpocząć wojnę z USA. Nie byłoby to wcale działanie szaleńcze, jeśli tylko przypomnieć sobie poradę z czasów komunistycznych: w celu szybkiej poprawy sytuacji gospodarczej należy wypowiedzieć wojnę USA i następnego dnia się poddać.