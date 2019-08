Maciejewski: Czarodziej emocji

Steve Bannon, były doradca Donalda Trumpa, nazwał przed rokiem szefostwo Google'a, Facebooka i Twittera gronem socjopatów. Za wymyślnością tej obelgi stała bezsilność wobec faktu, że to dostarczyciele treści i rozrywki, a nie rozwiązań zapewniających technologiczną przewagę w starciu z Chinami, zatrudniają najwybitniejszych amerykańskich informatyków, inżynierów i matematyków. Nie wychodząc poza bannonowską poetykę, jeżeli Zuckerberga i innych nazwalibyśmy pożytecznymi idiotami Chin, to Muska trzeba by uznać za agenta prowokatora na usługach Państwa Środka. Nikt tak skutecznie jak on nie podtrzymuje Zachodu w stanie dobrego samopoczucia, w przekonaniu, że załogowe loty na Marsa i technologiczna redefinicja człowieczeństwa to rzeczywistość czekająca tuż za rogiem. Bo w rzeczywistości – i to chyba najbardziej upodabnia go do internetowych gigantów – nie zajmuje się on tworzeniem nowoczesnych technologii, lecz opowieści i emocji.