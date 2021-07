Mariusz Cieślik: Zaśpiewaj to jeszcze raz

Pomysł koncertu jest genialny w swojej prostocie. Oto ludzie zbierają się 1 sierpnia, żeby wspólnie pośpiewać powstańcze piosenki. Nie ma tu gwiazd. Jest ascetyczna scena i teksty na telebimach. Szczerze mówiąc, dopóki TVP nie zaczęła puszczać koncertu o przyzwoitej porze, sądziłem, że jest nas garstka. Tych zainteresowanych wspólnym śpiewaniem. Tymczasem okazało się, że wydarzenie regularnie oglądają 2 miliony ludzi, co jest wynikiem stawiającym „(nie)zakazane piosenki" w rzędzie największych sukcesów okresu wakacyjnego. Choć doprawdy trudno powiedzieć, że to wielki telewizyjny show. Przez jakiś czas sądziłem, że fenomen tego koncertu to kwestia pamięci o powstaniu warszawskim, które dla wielu Polaków (nie tylko mieszkańców stolicy) stało się symbolem II wojny światowej. Może najważniejszym. Dziś jednak wydaje mi się, że jest w tym coś jeszcze.

„Wolne chwile, dymią grille. Ale to nie jest to samo, co nasze ognisko" – powiedział mi kiedyś Zenon Laskowik. Miał rację, nie da się ukryć. Muszę jednak państwu wyznać, że w ostatnich miesiącach zdarzyło mi się siedzieć przy ognisku i gościć na weselu, gdzie ludzie wspólnie śpiewali. Co więcej, świetnie się z tym czuli. Działo się to gdzieś w Polsce powiatowej, ale przecież także warszawiacy co roku zbierają się po to, by pośpiewać. Owszem, wspominają w ten sposób powstanie, ale też – i to łączy wszystkie opisane wyżej sytuacje – chcą poczuć wspólnotę. A poczucia emocjonalnej wspólnoty bardzo nam dziś wszystkim brakuje.