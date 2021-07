Mariusz Cieślik: Postkomunizm między słowami

Trzeba było prawie ćwierć wieku, żeby ktoś powiedział prawdę o czasach ustrojowej transformacji.

Zresztą „powiedział" to może nie jest do końca precyzyjne sformułowanie. Bo w nowym serialu Netfliksa pt. „Rojst'97" wiele dzieje się między słowami. To nie jest żadna socjologiczna rozprawa, tylko mroczny kryminał z wątkiem wielkiej powodzi 1997 roku. Powodzi, która obnażyła słabości ówczesnego państwa, choć i współczesne, znacznie zasobniejsze, tego testu by chyba nie zdało. Ale najważniejsze jest tu coś innego. Reżyser i współscenarzysta Jan Holoubek pokazuje w „Rojście" prawdziwą naturę postkomunizmu. PRL-owski prokurator odpowiedzialny za morderstwa jest równie wpływowy co w poprzednim ustroju, dawny dyrektor hotelu Centrum jest teraz jego właścicielem, mowa jest także o partyjniakach, którzy się ustawili. Główna różnica polega na tym, że interesy na dużą skalę prowadzi się zupełnie otwarcie, a wcześniej robiono to pokątnie. Ale biznesmeni są tu ludźmi pozbawionymi skrupułów. Bez względu na to, czy zajmują się deweloperką czy wydawaniem gazet. Poniżej dalsza część artykułu

Obyczajowy konkret: walkmany, pierwsze komórki, polonezy caro, dżinsowe kamizelki, ciuchy jak z „Dynastii" – to wszystko dodaje kolorytu tej opowieści, a człowiekowi pamiętającemu tamte czasy łezka się w oku kręci. Tak, tacy byliśmy. Może trochę śmieszni, lecz świat wydawał się wtedy stać przed nami otworem. Ale przecież ta opowieść, w wersji popkulturowej, potwierdza mechanizmy opisane przez badaczy, choćby prof. Jadwigę Staniszkis. Postkomunistyczna III RP nie jest żadnym „naszym" państwem. To teren zarządzany przez sitwy, co widzimy na przykładzie filmowego miasta. W dużej mierze układ tworzą zresztą ci sami ludzie co w czasach PRL.