Andrzej Malinowski: Bez cnoty i rubelka

Wywołała ona już awanturę, nie można więc jej w żadnym wypadku bagatelizować. Realizując polityczne zamówienie, posłowie rządzącej koalicji kwestionują bowiem to, co powinno być podstawową zasadą prawa. Pewność i związane z nią bezpieczeństwo obrotu gospodarczego! Trybunał Konstytucyjny orzekł lata temu, że „zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na pewności prawa". Tę żelazną normę wyrzuca się dziś do kosza! I to przy pomocy grupy nawiedzonych polityków. Materia takiej rangi powinna być rozwiązana projektem rządowym. Poddanym wcześniej odpowiednim konsultacjom. W zamian za to zafundowano nam sytuację rodem z taniego filmu sensacyjnego. Bez śladu wysiłku przygotowania dobrego prawa. „To próba ukradzenia stacji" – słusznie ocenił sytuację jeden z polityków opozycji.