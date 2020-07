Cieślik: Ciężkie jądra

Piszę te słowa a propos niespodziewanego światowego sukcesu ekranizacji erotycznej powieści Blanki Lipińskiej „365 dni", nazywanej polskim Greyem. Powieść to jest, oczywiście, w tym wypadku określenie mylące. Tak jak i słowo „film" do dzieła duetu Barbara Białowąs–Tomasz Mandes pasuje umiarkowanie. Jako wytrwały badacz kultury masowej oba te produkty próbowałem skonsumować. Z filmem jeszcze jakoś poszło, bo to tylko dwie godziny, choć dłużyły się niemiłosiernie. Ale z „powieścią" już nie dałem rady. Czytanie zdań typu: „odepchnęłam go delikatnie i złapałam dłonią jego ciężkie jądra", okazało się ponad moje siły. Milionom Polek to jednak nie przeszkodziło w nabyciu dzieła Lipińskiej, co dowodzi, jak wielką nieroztropnością jest nazywanie książką wszystkiego, co ma okładki na zewnątrz i litery w środku.

