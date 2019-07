Surdykowski: Rady dla rad

Rada Europy (ufam, że odróżniamy ją od Rady Europejskiej stanowiącej najwyższe gremium UE) miała w zamyśle stać się zaczątkiem Stanów Zjednoczonych Europy. Powojenny entuzjazm szybko wygasł i zjednoczona Europa zaczęła się nieco później od spraw pewniejszych, bo gospodarczych, i zmaterializowała w postaci Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, prototypu późniejszej EWG i dzisiejszej Unii. Radzie Europy, która funkcjonuje w formie zgromadzenia delegacji parlamentów (należy do niej cała Europa łącznie z Turcją, ale bez Białorusi), pozostało zajmowanie się prawami człowieka i ogólnymi zasadami demokracji. Jedyną instytucją, która coś może (choć nie jest w pełni jej organem), jest Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, do którego odwołują się obywatele pokrzywdzeni łamaniem tych praw przez rodzimy kraj.

Trudno, by tak szlachetnie ukierunkowany organ nie ukarał Rosji za aneksję Krymu i podsycanie krwawej wojny w Donbasie, żeby nie wspomnieć o śmierci 300 osób w zestrzelonym nad Ukrainą malezyjskim boeingu czy o innych wykroczeniach. Odebrano więc przedstawicielom Putina prawo głosu w Radzie, ale tylko na parę lat, bo właśnie je przywrócono bez jakichkolwiek oznak poprawy ze strony Kremla. Naszym zachodnim partnerom pilno bowiem do tłustych biznesów z Moskwą, z przesławnym gazociągiem Nord Stream 2 na czele. Zapewne będzie to miało wpływ na postawę UE, która też się zachwieje i nie utrzyma nałożonych na Rosję sankcji.