Andrzej Malinowski: Opium w portfelu

Czy była to metoda skuteczna? Pewnie tak, bo dziś stosuje się podobne rozwiązania. Tyle tylko, że posłańców niosących niemiłe władzy słowa już się nie ścina. Ich się po prostu przemilcza i... kłopot także jest z „głowy". Przynajmniej do wyborów.

Napływ pieniądza powoduje, że doraźne skutki inflacji mogą być całkiem przyjemne. W portfelach mamy więcej grosza, gospodarka się kręci, a rozmaite statystyczne słupki – zwłaszcza popularności – pną się w górę. Wiele dzięki temu można ugrać. Problem w tym, że kiedyś i gdzieś ktoś będzie musiał pokryć rachunek, wystawiony w tak niefrasobliwy sposób. „Jasne jest,że po powstrzymaniu się od drukowania pieniędzy wzrost gospodarczy [siądzie]. Im później to zrobimy, tym bańka pęknie z większym hukiem" – trzeźwo zauważa Hausner.

Dlaczego więc rząd nie reaguje? Ależ to banalnie proste. Dał się zwieść modnej koncepcji zwanej „nową teorią monetarną".

To ona powoduje, że „ekonomiści są dzisiaj hurraoptymistami". Stali się zwolennikami wzrostu tworzonego przez konsumpcję. To oznacza rosnący w sposób nieumiarkowany dług publiczny. Nie jest on jednak problemem, bo papiery rządowe wykupują banki centralne...