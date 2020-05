Mariusz Cieślik: My, spiskowcy

Odpowiadałem, jak potrafiłem. Ale im dłużej trwały te rozmowy, tym mocniej narastało we mnie przekonanie, że to, co mówię, nie ma znaczenia. Że po drugiej stronie nikt nie słucha. Że pytania nie zostały zadane po to, aby udzielono odpowiedzi, tylko po to, żeby się przekonać, czy ja też należę do kręgu wtajemniczonych. Tak kiedyś, w bardzo dawnych czasach, rozpoznawali się inteligenci, na podstawie jakiejś rzuconej mimochodem aluzji do modnej książki. Albo zwolennicy opozycji za czasów komuny. Nie można mówić o tym otwarcie, ale przecież my, spiskowcy, wiemy, o co chodzi. Wkrótce przekonałem się, że „my" to nie tylko fryzjerka i sekretarka, ale także Edyta Górniak, mistrz świata w windsurfingu Wojciech Brzozowski, Leszek Możdżer, Ivan Komarenko od „Czarnych oczu". Kilka dni później okazało się, że „nieznani sprawcy" podpalili w Łodzi dwa maszty 5G.