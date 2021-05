Jerzy Surdykowski: To nie jest kraj dla zdolnych ludzi

Na przykład Szymon Hołownia: niewiele gada, tylko mile się uśmiecha, a coraz więcej posłów ucieka pod jego anielskie skrzydła. Można w ten sposób wygrać wybory przeciw pustym beczkom, ale nie da się rządzić. Chyba że Michał Kobosko, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni (nazwa powiada, że Hołownia jest właścicielem, a Kobosko najemnym menedżerem), schował w teczce makiaweliczny plan rządzenia, o którym lepiej nie mówić, bo jak go zastosują, to zatęsknimy może nie do PiS-u, ale do PRL-u na pewno.

W końcu ktoś musi wiedzieć, co jest ważne, lecz o czym lepiej nie gadać. Więc wyznam, ale szeptem: Krajowy Plan Odbudowy. Ten dokument wyjaśnia, jak Polska zamierza spożytkować ponad 700 miliardów wyszarpanych z Unii, co budować, jak innowacyjnie rozwinąć gospodarkę, pomóc zmęczonemu covidem społeczeństwu. Nie uchwalał go Sejm, to jest sprawa między rządem a Komisją Europejską, skąd już szczęśliwie słychać pomruki, że nie wszystko się podoba. Niedawno nawet Parlament Europejski zażądał udziału w kontroli narodowych planów, ale ciekawe, że europosłowie PiS-u byli przeciw. Jeśli rządzący wzbraniają się przed upublicznieniem dokumentu, to na pewno ich beczki nie są puste.