Robert Gwiazdowski: Pisowskie fawele

W „PiS-owskim Ładzie" rządzący obiecali, że na własnej działce będzie można postawić domek do 70 mkw. bez zezwolenia. Zwiększona ma być więc dwa razy powierzchnia takiego domku (obecnie „na zgłoszenie" można budować do 35 mkw.), ale w zamian domek musi być parterowy i mieć płaski dach. Obrońcy praw człowieka z opozycji obywatelskiej zapałali oburzeniem świętym – w Polsce powstaną brazylijskie fawele. Co prawda dotąd nie powstały, jak mogły być mniejsze, ale teraz powstaną, skoro mogą być większe. A ludzie nie zdają sobie nawet sprawy, że „trzeba będzie jeszcze płacić prywatnie za szambo".

