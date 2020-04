Jan Maciejewski: Sporo szumu, krótki blask

Jeżeli to prawda, że w całej tej pandemicznej kampanii jest tylko jeden generał, że to minister zdrowia jest odpowiedzialny za drakońską i oddziałującą na praktycznie wszystkie płaszczyzny naszego życia i funkcjonowania kraju taktykę, to od półtora miesiąca żyjemy w niespotykanym dotąd w historii modelu ustrojowym. Bardziej prawdopodobne jednak, że rządowi stratedzy postanowili wykorzystać niespodziewany pik popularności Szumowskiego i nią właśnie odpowiadać na wszelkie wątpliwości rodzące się wobec kolejnych posunięć antywirusowej kampanii.

Do dzisiaj nie wiadomo, czemu miało służyć zamknięcie lasów, parków i bulwarów, poza podreperowaniem budżetu kuriozalnie wysokimi mandatami za łamanie zakazu wstępu do tych miejsc. Codziennie pojawiają się nowe, niemające nic wspólnego z tymi z poprzedniego dnia prognozy długości i intensywności trwania epidemii w naszym kraju. Co najgorsze, nie zobaczyliśmy żadnego sensownego planu wyjścia z terroru kwarantanny, nie zobaczyli go także polscy przedsiębiorcy, a to oni znajdują się na drugiej – tej, do której coraz szybciej się zbliżamy – linii tego frontu. Od kilku dni wszyscy za to chodzimy w maseczkach, co do potrzeby zakładania których wątpliwości mają nie tylko niektórzy specjaliści, ale miał je jeszcze kilka tygodni temu sam Szumowski.