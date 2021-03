Jan Zielonka: Jak odbudować Polskę

Pół wieku temu energia demokratycznych partii koncentrowała się na pisaniu programów szkicujących przyszłą wizję kraju. Kulminacją burzliwych debat był manifest wyborczy, który dokładnie mówił, co partia zrobi po dojściu do władzy. W zeszłym tygodniu holenderska partia liberalna wygrała wybory bez wizji i programu. Jej lider Mark Rutte odmówił spekulacji na temat świata po pandemii. Praktyczni Holendrzy mają jednak program, jak wykorzystać pieniądze z europejskiego Funduszu Odbudowy.

Stworzenie atrakcyjnego programu odbudowy Polski wymaga zaplecza intelektualnego, którego opozycji dziś brakuje. Łatwiej krzyczeć, że rząd kradnie, niż proponować konkretne pakiety klimatyczne uderzające w górników, rolników i w przylepionych do czterech kółek rodaków. Konia z rzędem temu, kto przekona wyborcę, że polską służbę zdrowia można rzeczywiście uzdrowić. Pieniądze z Brukseli są na tego rodzaju cele i nie można chować głowy w piasek. Opozycja musi też realnie spojrzeć na Europę. Spór o europejską kasę ma miejsce w wielu krajach, więc zawetowanie niedobrych propozycji w Sejmie nie zdziwi nikogo. Nadzieja, że złe pomysły PiS zablokuje Bruksela, jest naiwna. UE finansowała ciemne interesy Viktora Orbána przez lata i mało zrobiła, by przywrócić rządy prawa i wolność mediów na Węgrzech. Europejski Fundusz Odbudowy jest dla Polski ogromną szansą, której nie można zmarnować. Opozycja musi wreszcie napisać sensowny program i pojechać z nim w teren, nawet do Pcimia czy Stawiszyna. Trzeba pokazać, że jest się gotowym na przejęcie sterów państwa. Dość ciągłych narzekań!