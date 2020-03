Robert Gwiazdowski: Pożyczka 5 tys.? ZUS przez rok to ponad 15 tys.

Szybkie (ale i tak zbyt wolne) działania rządu są efektem fatalnego stanu służby zdrowia. Dlatego rząd szybciej niż inne wszedł w politykę „social distancingu" - zamknął szkoły a potem galerie handlowe i zakazał de facto odprawiania tradycyjnych mszy - ograniczając zgromadzenia do 50 osób.

Gdy w połowie lutego w Lombardii pojawiło się ognisko epidemii w Polsce trwały ferie. Tysiące osób było na nartach w Livigno, które leży w Lombardii. Po ich zakończeniu - w poniedziałek 24 lutego - Premier opiekuńczego państwa ogłosił, że „będą kontrole na granicach". Ale ludzie z ferii wracali w sobotę i w niedziele. Niektórzy, jak się dowiedzieli o wirusie, chcieli sami zrobić sobie testy. Ale Minister Zdrowia w opiekuńczym państwie oświadczył we wtorek 25 lutego, że „nie ma zgody na komercyjne badania na koronawirusa". Ile z tych osób rozsiewało zarazę przez następne dni o tym nie wiedzą w imię sprawiedliwości społecznej - żeby wszyscy byli „równi"?

Przenieśmy się w czasie do dnia 18 marca. Rząd ogłasza program antykryzysowy. Zdanie moje wyrażę w punktach, a raczej w krótkich pytaniach i komentarzach:

i. Co to znaczy „firma z problemami" - jak firma będzie musiała to wykazać i kto będzie rozstrzygał (i jak długo) czy ma problemy?