Surdykowski: Szukając Józia Bidena

Nowy rok przynosi nową szansę. Zasłużyliśmy na nią: tyle lat cierpimy pod głupim rządem, tyle nabiegaliśmy się na demonstracje, tyle razy świtał nam – choćby maleńki, ale jednak – Sierpień albo przynajmniej „wiosna nasza!". W czym zawiedliśmy?

Przecież gwiazd w polskim ruchu jest aż osiem, więcej niż we Włoszech. Przecież obnoszone po ulicach słowo na „w" jest aż nadto jednoznaczne. Amerykanom wystarczyły cztery lata, aby przejrzeli. A u nas już druga kadencja z widokiem na trzecią. Co poszło nie tak, do jasnej cholery? Poniżej dalsza część artykułu

Ten, kto pyta o polskiego Bidena, niech odpowie na parę podstawowych pytań. Po pierwsze: gdzie są partie albo potężne ruchy z pełną kasą zdolne do wylansowania kandydata lub przekonania dostatecznej liczby wyborców do głosowania na swoją listę? Po drugie: gdzie są świadomi wyborcy, gotowi oddać głos na partię, która nie całkiem przystaje do ich wyobrażeń, nie składa się z naszych kolesi, ale ma realne szanse pokonania tej, którą uznamy za gorszą? Po trzecie: gdzie są kandydaci na przywódców, a nie na nudnych agitatorów, jakich w polskiej polityce pełno? Jeśli nawet któryś wyrasta, zaraz dostaje po głowie od szefów, bo zagraża ich wygodnym fotelom. Polskie partie – łącznie z PiS – nie są ruchami mającymi jakieś cele i program, ale kanapami, gdzie spokojnie zimują agitatorzy otoczeni kliką konferansjerów i potakiwaczy; dopiero przed wyborami – gdy słupki drgną wabiąco – zlecą się na żer kruki i wrony. Wystarczy trochę krzyku i obiecanek, aby zmobilizować poparcie.