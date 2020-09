Jerzy Surdykowski: Tajemnica

Europejskie Oświecenie przyniosło niewygasłe do dziś przekonanie, że rozwój wiedzy wyjaśni zagadki otaczającego nas świata. Wtedy w dalszej – acz nieuchronnie mającej nadejść – przyszłości poznamy wszystko, żaden byt, tak w kosmosie, jak w mikroświecie, nie będzie skrywał przed nami tajemnic, przeto w naturalny sposób sfera nadprzyrodzona zredukuje swój rozmiar do pomijalności. Trzeba więc nieuctwa, by w nią wbrew faktom wierzyć i tam się odwoływać.

Starożytni Grecy szanowali tajemnicę, uważali, że ludzki rozum nigdy nie pojmie spraw boskich. Ale już u progu Oświecenia Kartezjusz radził unikać poczucia tajemnicy, które uważał za cechę umysłowości prymitywnej; tajemnica to ignorancja i przesąd. Z samej kartezjańskiej maksymy „myślę, więc jestem” powinien wynikać przejrzysty porządek świata. Podobnie uważał Newton: „Upodobanie do tajemnicy leży w usposobieniu zapalczywej i zabobonnej części ludzkości” – pisał.

Przez cały XIX wiek i spory kawałek XX to przekonanie wydawało się niepodważalne. Budowaliśmy wiekopomne teorie i cudowne produkty techniki, pojęcie tajemnicy zmierzało do zaniku. Jednakże gdzieś w połowie minionego wieku, może trochę później, ludzki rozum przekonał się, że choć wie i potrafi więcej niż kiedykolwiek, to są obszary, o których nie ma nic do powiedzenia i zapewne nie sięgnie tam nigdy. Zarówno w kosmosie, który okazał się przeogromny i bez granic, jak i w świecie najmniejszych cząstek, których nie potrafimy opisać nawet językiem dzisiejszej matematyki i trzeba mnożyć coraz bardziej skomplikowane hipotezy.