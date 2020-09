Stefan Szczepłek: Wina Brzęczka

Polska zajmuje odległe miejsce i żadne rankingi FIFA tego nie oddają. Co z tego, że podczas losowania do mundialu w Rosji jako reprezentacja z najlepszej dziesiątki na świecie (można się było z tego śmiać) znaleźliśmy się w pierwszym koszyku, skoro i tak jako jedni z pierwszych odpadliśmy z rozgrywek.

Zamiast tego oglądamy często odbijanie się od ściany, podania do tyłu i w poprzek boiska, bo do tego nie potrzeba wielkich umiejętności. Jeśli przeciwnik nie zdąży wrócić, to może Grosicki przeprowadzi kontratak, bo jest najszybszy. Może uda się wywalczyć rzut wolny w okolicach linii pola karnego, a wtedy przed szansą stanie Lewandowski. W ogóle, jeśli on jest na boisku, gra wydaje się łatwiejsza. Jak nie ma pomysłu, wystarczy kopnąć do przodu, mając nadzieję, że Lewandowski wykorzysta podanie. Raz tak, raz nie. Więcej w tym przypadku niż metody.